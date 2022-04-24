القوى العاملة: تعيين 5164 شابا بينهم 216 «قادرون باختلاف» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عينت 5164 شابا منهم 216 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12823 راغب عمل منهم 257 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 585 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأضاف سعفان -وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد- أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشآت، دورى، وعمل 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 303 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 131 شكوى بنفس المجال تم استيفاء 61 منها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد 70 شكوى.

من جهته، أوضح ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى - أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكاوى مرحلة من شهر فبراير، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة وتم تحرير 81 محضرا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 653 منشأة، وعمل 50 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضرا، وبحث 195 شكوى عمالية وعمل 4 ندوات توعية، كما قامت باستخراج 1715 شهادة قياس مستوى المهارة و1965 رخصة مزاولة الحرفة.

وأشار إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 57 ألفا و144 جنيها رعاية اجتماعية لـ105 عمال من المسجلين بالمديرية، و38 ألفا و89 جنيها رعاية صحية لـ66 عاملا مصاريف علاج، وتسجيل 1950 عاملا جديدا على المنظومة ليصبح إجمالى المسجلين 17026 عاملا.

وتابع أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 48 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ18 أجنبيا، وتلقى 17 طلب ترخيص لأول مرة و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.. أما بمجال التدريب المهنى فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين فى وحدة التدريب المتنقلة والتدريب التحويلى لـ 22 متدربا ومتدربة.