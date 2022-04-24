جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى مواصفات عقد الامتحانات حيث سيتم استخدام ورقة مفاهيم مثل الصف الثالث الثانوى ولن يسمح بدخول كتاب ورقى أو ملازم خاصة.. كما أن منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكترونى وضمان تكافؤ الفرص. وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.