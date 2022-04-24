مدبولى يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها من خلال الخدمة الوطنية وشركات خاصة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء وليد أبو المجد، مديرعام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولى الجهاز.





وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة (ليزر آند مور)، الجارى إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكى بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنتاج الجلود. وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة 4 مصانع رئيسية هى: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية، والجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود. كما شهد الاجتماع عرض مقترحات لعدد من المشروعات التى يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.

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