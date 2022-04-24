عاجل- الرئيس السيسى فى عيد القيامة: وحدتنا هى عماد جمهوريتنا الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "يسعدنى أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير".
وأضاف: "إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التى هى عماد جمهوريتنا الجديدة.. لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر".
كل عام وأنتم بخير ومصر فى عزة وتقدم ورخاء.
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