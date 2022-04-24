زراعة الغربية: القيادة السياسية تولى اهتماما بجمع وتوريد محصول القمح

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية الدكتور خالد على أبوشادى، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بجمع وتوريد محصول القمح هذا العام تزامنا مع المتغيرات العالمية المؤثرة على توريد القمح.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأحد، بديوان عام المديرية، للتوعية بتوريد محصول القمح خلال موسم الحصاد الجارى، بحضور مديرى الإدارات الزراعية بمدن المحافظة الثمانى والجمعيات التعاونية وجهاز الإرشاد الزراعى وإدارة إنتاج التقاوى. وتناول الاجتماع التوعية بزراعة المحاصيل الصيفية التعاقدية وخصوصا الذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم. وأشار إلى توفير التقاوى اللازمة للمحاصيل ذات الإنتاجية العالية والأصناف التى تتحمل الظروف البئية غير المواتية من ارتفاع درجات الحرارة وتحمل ظروف الرى على فترات متباعدة وتحمل الأصناف المقاومة للأمراض والحشرات.

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