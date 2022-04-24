رئيس الرعاية الصحية يعقد اجتماعا موسعا مع المستشارين ومدراء الإدارات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اجتماعا موسعا مع المستشارين والمدراء الجدد للإدارات المركزية والعامة وأعضاء المجلس التنفيذى للهيئة، بعد اعتماد حركة التكليفات الجديدة للقيادات بالهيئة، بما يضمن دفع عجلة العمل وتطوير الأداء بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ويتفق مع مرحلة التميز المؤسسى لها، وذلك أونلاين عبر تقنية الزووم.





وأشار السبكى، إلى أن حركة التكليفات الجديدة، والتى شملت الترقيات أو التغييرات أو التنقلات أو تجديد الثقة لبعض المدراء بالإدارات المركزية والعامة بالهيئة، تمت بناء على منهجية ومعايير محددة من الشفافية والعدالة فى التقييم وما حققوه من إنجازات واحترافية فى العمل، لافتا إلى أنه تتم حركة التكليفات بإعادة التقييم كل 6 شهور بشكل دورى لضمان استمرارية الارتقاء بالعمل واستدامة مطابقته لأحدث المعايير العالمية للإدارة.

وتابع أن هذه الحركة شهدت تصعيد بعض القيادات الشابة ما بين أعمار (30 - 35) عاما وذلك بناء على تقييم أدائهم فى العمل بصورة مرئية وغير مرئية، مضيفا أنه تم دمجهم للعمل مع ذوى الخبرة من القيادات بالهيئة بما يسهم بشكل كبير فى الاستفادة من خبراتهم سواء بالمواقع الاستشارية أو التنفيذية للعمل، لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد التاريخى للإصلاح الصحى فى مصر.

وأضاف أن الحركة استعانت بالدفع بعناصر قوية من المستشارين فى مجالات الرعاية الصحية المختلفة بالقطاع الحكومى والأهلى والخاص ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا تقديم رئاسة الهيئة ومجلسها التنفيذى كل الدعم لهم، مؤكدا دورهم الكبير فى تحقيق مزيد من تطوير الرعاية الصحية بمصر خلال الفترة القادمة.

واستكمل أنه تم الاستعانة أيضا بالعديد من الخبرات فى العمل السياسى والمجتمعى بما ينعكس بشكل إيجابى على تطوير أداء العمل بالهيئة، وخاصة مع عملها داخل 4 محافظات استراتيجية (بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، لافتا إلى ازدياد حجم العمل والمسئوليات للقيادات والعاملين بالهيئة مع قرب الانتهاء من تطوير المراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظتى السويس وأسوان وضم منشآت رعاية صحية جديدة مع انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين، واكتمال المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة قريبا.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر والتحية والتقدير لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بكل المستويات الوظيفية، على ما يبذلونه من جهد كبير لخدمة وعلاج المواطنين وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهم بكل سهولة ويسر، موجها ببذل المزيد من الجهد والالتزام بمعايير الانضباط الوظيفى "الصدق، الولاء والانتماء، الإخلاص والإنجاز فى العمل"، وقيم الهيئة وأهمها "التجرد"، إلى جانب التطوير والقدرة على الابتكار فى العمل لتوفير أكبر قدر من الرعاية الصحية للمواطن المصرى.

وكلف السبكى، المجلس التنفيذى من مدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة بحزمة من التوجيهات والتعليمات التنظيمية التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار فى تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، موجها بنقل كل أهداف وسياسات العمل للمرؤوسين فى العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، مع تقسيم سلسلة القيادة بشكل سلس وراقى حيث أن "القائد الجيد مقود ممتاز"، مع الالتزام بالقيم لتحقيق صالح العمل، إلى جانب التفكير بشكل مختلف لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

وشدد السبكى، على الاستمرارية والاستدامة فى تنفيذ التكليفات ودفع عجلة العمل بجميع الملفات "الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، التدريب، الميكنة والتحول الرقمى، الإمداد والمنظومة الإلكترونية للمخازن،...." وغيرها من ملفات ومحاور عمل الهيئة، كما وجه بتحقيق مزيد من التطور والنضوج الإدارى واتباع فن القيادة والعمل كفريق واحد بشكل تفاعلى ومرن مع الالتزام بالتوثيق بطريقة قانونية وحلول غير روتينية مبتكرة، مما يضمن سرعة الأداء والإنجاز فى العمل بمهارة وكفاءة عالية.

وأكد أهمية الاستفادة من كافة الإمكانات والكفاءات والقدرات لإنجاز المستهدفات وتحقيق مستقبل صحى أفضل للمواطن المصرى، وحقه فى الحصول على تغطية صحية شاملة مطابقة للمعايير العالمية، بما يتفق مع رؤية الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضا للمواطن، فى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بمحور الصحة.