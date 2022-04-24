/693899/بدأت-اليوم-شروط-قرعة-الحج-وزارة-الداخلية-2022

يبحث العديد عن قرعة الحج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وعن البيانات المطلوبة للتقدم للحج وإجراءات القبول وعن الفئات المستفيدة، وغيرها من الإجراءات الأخري.

دوت الخليج

وزارة الداخلية، أعلنت عن بدء قبول طلبات التقديم لحج القرعة بداية من اليوم 24 أبريل حتي يوم الجمعة 6 مايو المقبل، مؤكدة أن التقديم سيكون بكافة مراكز وأقسام الشرطة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشئون الإدارية عبر البوابة الخاصة بوزارة الداخية، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المكلفة بذلك.

إجراءات وشروط التقديم في حج القرعة وزارة الداخلية

-يتم تقديم الطلبات بأي مركز أو قسم شرطة دون الالتزام بمحل الإقامة.

- إمكانية التقديم عبر البوابة المخصصة لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

-إمكانية التقديم عبر الخدمة الصوتية من خلال هذا الرقم (27983000 – 02).

-لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

-اختيار الجهة التي تريدها (قرعة- سياحة-تضامن).

-عدم قبول الطلب في حالة غلق باب التقديم.

-ارفاق بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض.

-يحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج:

مرضى الأورام للمراحل المتقدمة – مرضى الفشل الكلوى والذين يتم إجراء غسيل كلوى لهم – مرضى تليف الرئة – الحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية – حالات التليف الكبدى المتقدم – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة

- يشترط أخذ جرعتين على الأقل من لقاحات كورونا المعتمدة دوليا.

-يقتصر الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

-أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية.

-ألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)، علي أن يستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه بحيث لا يقل عمره عن (18 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً).

-السيدات الأقل من 45 عام يشترط وجود محرم شرعى لا يقل عمره عن (18 عام وحتى أقل من 65 عام(.

-في حالة طلب الحج الزوجى لابد أن يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

- ارفاق بيانات المرافق، وهي (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصي).

إجراء القرعة

يتم إجراء قرعة علنية إلكترونية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج فى كل المديريات ( سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقاً ) وفقاً لأعداد المتقدمين بكل مديرية بالإضافة إلى نسبة (50%) من حصة المديرية ليكون إحتياطياً لحالات ( الإعتذار عن السفر، الوفاة ، عدم السداد ) ويُحظر التنازل أو البيع أو الهبة لفرصة الحج إلى آخرين ولا تورث فى حالة الوفاة ويجوز تنازل الإبن الفائز بقرعة الحج لأحد الوالدين وليس العكس .