/693941/ذكرى-غالية-في-وجدان-كل-عربي-رئيس-البرلمان-العربي-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-تحرير-سيناء

هنَأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها العزيز بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، مؤكداً أنها ذكرى غالية ستظل دائماً وأبداً محفورة في وجدان كل عربي، ورمزاً خالداً للعزة والكرامة.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

وأكد العسومي، أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر الأبية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة على الشعب المصري العزيز بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البرلمان العربي يدين إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم

وكان قد أدان البرلمان العربي، ما قام به بعض المتطرفين في دولة السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مشددا على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

وطالب البرلمان العربي بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي ( 15 مارس من كل عام) لمكافحة الإسلاموفوبيا، مطالباً عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف، ومؤكدا أن الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا تخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الأخر والتعايش معه.

وأكد البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.