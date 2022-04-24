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/693935/مرأة-الوفد-بالعجوزة-تنظم-حفل-إفطار-للأيتام-بمناسبة-شهر-رمضان
نظمت لجنة المرأة بالعجوزة برئاسة نجلاء سامي حفل إفطار للأيتام بمناسبة شهر رمضان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.
دوت الخليج
وحضر الحفل النائبة الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ وماهر حسين رئيس لجنة الوفد في العجوزة ومحمد محروس رئيس لجنة الوفد في أبو النمرس وكريمة القاضي رئيس لجنة المرأة في المنوفية وعدد من أعضاء حزب الوفد.
مرأة الوفد بالعجوزة تنظم حفل إفطار للأيتام بمناسبة شهر رمضان
وقامت لجنة المرأة بحزب الوفد في العجوزة برئاسة نجلاء سامي بتوزيع الهدايا وملابس العيد على الأطفال المشاركين في الحفل.
لجنة مرأة الوفد في شمال سيناء تنظم معرضًا للأسر المنتجة
وكانت قد نظمت لجنة المرأة بمحافظة شمال سيناء، برئاسة منى جمعة، معرضًا للأسر المنتجة بهدف توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف رمضان خليل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في شمال سيناء.
وأكد رمضان خليل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في شمال سيناء، أن المعرض يهدف إلى مساندة جهود الدولة المصرية في توفير الدعم اللازم للمواطنين خلال فصل الصيف و بالأسعار المناسبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن المعرض جاء في إطار سعي حزب الوفد نحو تفعيل دوره المجتمعي.
ومن جانبها دعت منى جمعة رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد في شمال سيناء، جموع الأهالي في المحافظة لحضور فعاليات المعرض الذي يبدأ عمله يوم الأحد المقبل الموافق 17/4/2022 في تمام 12 ظهرا وحتى 10مساءًا بمقر الحزب بشمال سيناء في شارع مدرسة أبو حنيفة أعلى ديوان الخليلي.
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