/693933/مستشفي-سوهاج-الجامعي-تنجح-في-إنقاذ-حياة-رجل-مذبوح-من-الرقبة

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر ٤٧ عاماً، أصيب بقطع بالرقبة طوله ٢٧ سم، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الشاب خضع لإجراء عملية جراحية دقيقة وخطيرة، قام بها فريق طبي بالمستشفى الجامعي ضم أطباء من وحدة جراحة الوجه والفكين و أورام الرأس والرقبة، وقسمي التخدير والأوعية الدموية.

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وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن المصاب ( ر س ) حضر إلى استقبال المستشفي فى حالة وعى غير تام، وبفحص المصاب وجد جرح قطعى كبير بالرقبة يصل إلى القصبة الهوائية، وسبب تهتك كبير بها مثل خطورة كبيرة على حياة المريض، وعلى الفور قام أطباء الاستقبال بعمل ما تتطلبه حالة المصاب من انعاش.

أطباء الاستقبال تعاملوا مع الحالة بشكل فوري

وقال الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفي الجامعي، أن أطباء الاستقبال تعاملوا مع الحالة بشكل فوري، حيث تم عمل الإسعافات الأولية وانعاش المريض واعطائه محاليل، كما تم نقل دم له لتعويض ما فقده . وذكر الدكتور سمير عبد المجيد رئيس قسم الجراحة العامة، أنه تم نقل المصاب لغرفة العمليات الخاصة بقسم الجراحة بعد إجراء جميع الاشعات والتحاليل الطبية اللازمة لتشخيص الإصابات الموجودة، حيث استغرقت العملية الجراحية ٦ ساعات متواصلة.

تم عمل استكشاف كامل للرقبة لمعرفة مدى الاصابات الموجودة،

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوى أستاذ جراحة الوجه والفكين و أورام الرأس والرقبة والمشرف على العملية الجراحية، أنه تم عمل استكشاف كامل للرقبة لمعرفة مدى الاصابات الموجودة، حيث وجد تهتك شديد بالرقبة وبالقصبة الهوائية والعضلات المحيطة بها، مع تهتك في بعض الأوعية الدموية للرقبة، لذلك تم وضع خطة جراحية دقيقة للتعامل مع المصاب وإنقاذ حياته.

وأوضح الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين واورام الرأس والرقبة ورئيس الفريق الجراحي، أنه تم خلال العملية الجراحية رتق وخياطة القصبة الهوائية، وذلك لضمان صحة وسلامة القصبة الهوائية والمجرى الهوائي، ثم رتق وخياطة كل العضلات المتهتكه بالرقبة، ووقف النزف الموجود والتعامل مع كل الأوردة والشرايين النازفة فى الرقبة، مضيفاً أنه تم نقل المصاب إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وهو الآن بصحة جيدة .

جدير بالذكر أن الفريق الجراحى ضم كلاً من الدكتور محمد عبد العال، والدكتور حاتم الشاذلى مدرسين مساعدين بقسم جراحه الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، والدكتور محمود همام طبيب مقيم بوحدة جراحة الوجه والفكين، كما ضم فريق التخدير الدكتورة نهال سمير مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمود عادل والدكتور شريف القضابى أطباء مقيمين، كما ضم فريق جراحة الأوعية الدمويه كلاً من الدكتور مصطفي فودة والدكتور محمد حسين مدرسين مساعدين بقسم الأوعية الدموية.