بحضور الرئيس السيسى..رئيسا النواب والشيوخ يشاركان باحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء«صور»

/693932/بحضور-الرئيس-السيسىرئيسا-النواب-والشيوخ-يشاركان-باحتفالات-الذكرى-الأربعين-لتحرير-سيناءصور

شارك كل من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باحتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث رافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليلاً من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وقد قدم الرئيس التهئنة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.