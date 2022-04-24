/693929/الرئيس-السيسى-يضع-أكاليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-لشهداء-القوات-المسلحة-صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

دوت الخليج ويأتي ذلك، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء. الرئيس السيسى يضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة ثم توجه الرئيس السيسي، إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليلاً من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. وقد قدم الرئيس السيسي، التهئنة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

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