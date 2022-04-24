/693925/ربنا-يلهمها-السلوان-بمصيبتها-الأليمة-نجوم-الفن-يواسون-سمية-الخشاب-بعد-وفاة-والدتها

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مواسأة الفنانة سمية الخشاب في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت دون الكشف عن أسباب الوفاة.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم الفن لوالدة الفنانة سمية الخشاب.

نبيلة عبيد تساند سمية الخشاب

وجاء على رأسهم الفنانة نبيلة عبيد التي كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: "خالص عزائى للزميلة النجمة الجميلة سمية الخشاب فى وفاة والدتها .. اللهم الهمها الصبر والسلوان بمصابها الاليم".

فيفي عبده تشارك في دفتر عزاء والدة سمية الخشاب

فيما نعتها الفنانة فيفى عبده عبر انستجرام قائلة: "‏انا لله و انا اليه راجعون. توفيت الى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب. برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

وغردت أيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: "‏خالص التعازي للزميلة سمية الخشاب فى وفاة والدتها ، اللهم ارحمها و اغفر لها و اجعلها من اهل الجنة".

وفاة والدة سمية الخشاب وتشيع جنازتها

وكانت أعلنت الفنانة سمية الخشاب أمس وفاة والدتها من خلال حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

كتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء “.

وشيعت جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب اليوم بمقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كثيف من الفنانين والمشاهير، بعد قدوم جثمانها من مدينة الساحل الشمالي، وشهدت الجنازة انهيار الفنانة سمية الخشاب أثناء تشييع جثمان والدتها في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية.

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة سمية الخشاب في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم