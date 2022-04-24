نائبة بصحة النواب عن أزمة نقص الألبان الماضدة لحساسية الأطفال:«المواد الخام السبب ولابد من قاعدة بيانات»

/693921/نائبة-بصحة-النواب-عن-أزمة-نقص-الألبان-الماضدة-لحساسية-الأطفالالمواد-الخام-السبب-ولابد-من-قاعدة-بيانات

أكدت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المشكلة الرئيسية والأساسية في نقص الألبان المضاده لحساسية الأطفال هي عدم توافر المادة الخام لتصنيعها.

دوت الخليج

المشكلة الرئيسية والأساسية في نقص الألبان المضادة للحساسية هي عدم توافر المادة الخام لتصنيعها

وقالت النحاس في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، "أن الدولة المصرية تقوم باستيراد جميع أنواع الألبان المعالجة للأطفال فضلًاعن عدم وجود برنامج خاص بتوفير تلك الألبان بوزارة الصحة، لذا نلاحظ تفاقم المشكلة وتكرارها، خصوصًا عندما زادت أعداد الأطفال التي تحتاج الألبان العلاجية".

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأنة نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات توضح أعداد الأطفال الذين يعانون من الحساسية بوزارة الصحة، تسبب وجود فجوة بين المتاح والمطلوب وذلك طبقًا للتقارير الدولية مصر مصنفة من الدول التي بها سوء تغذية مرتفع، لافتة إلى أن عدم وجود تسعيرة محددة للألبان، يجعل ذلك الشركات المستوردة هي التي تتحكم في السعر وأحيانًا مواعيد طرحا بالسوق.

وكان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد قال أنه عملًا بحكم المادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للقائم بأعمال وزير الصحة د.خالد عبد الغفار وذلك بشأن شكاوى الأسرة المصرية من نقص لبن الأطفال ، المخصص لمرضى حساسية الألبان.