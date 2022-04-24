الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة تحرير سيناء

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.
وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، فى تقليد عسكرى أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار، ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.
وفى نهاية الاحتفال قدم الرئيس السيسى التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.
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