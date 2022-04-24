زيارة القنصل العام لكنيسة ماري مرقص الأورثوذكسية في فرانكفورت

قام القنصل العام خالد أحمد طه، قنصل عام جمهورية مصر العربية في فرانكفورت، برفقة أعضاء القنصلية، بزيارة مقر كنيسة ماري مرقص الأورثوذكسية في فرانكفورت السبت الموافق 23 إبريل الجاري للتهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث التقى براعييّ الكنيسة القس إبرام نجيب، والقس موريس باسيلي، لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالهم بعيد القيامة.

قام القنصل العام بنقل برقية التهنئة المُوجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على المحبة التي تربط بين أبناء مصر وعلى وحدة نسيج الشعب المصري، متمنيًا من الله أن يعيد هذه المناسبة الطيبة علي جميع الإخوة الأقباط بموفور الخير والصحة والسعادة وأن يمُن على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن يحفظها الله من كل سوء.

ومن جانبه، أعرب راعي الكنيسة القس إبرام نجيب عن شكره للقيادة السياسية المصرية على رعايتها الدائمة للجاليات المصرية في الخارج، وكذلك للقنصل العام على الدعم المستمر للجالية المقيمة في فرانكفورت وجهود القنصلية الرامية إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بشئون أبناء الجالية المصرية.