صندوق تحيا مصر: قوافل حملة أبواب الخير تصل محافظتي قنا ومطروح

واصل صندوق تحيا مصر تنظيم قوافل حملة أبواب الخير، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان المعظم.

واستقبلت محافظتا مطروح وقنا، صباح اليوم، قافلتي صندوق تحيا مصر التي تستهدف توفير الدعم الغذائي لنحو 4 ألاف أسرة بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة أهل الرشاد، وألفي أسرة بمحافظة مطروح.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة أبواب الخير تتضمن 40 طن مواد غذائية جافة، و20 طن خضروات، و20 طن فاكهة، مضيفا أن قوافل أبواب الخير انطلقت في منتصف شهر شعبان لمعاونة أجهزة الدولة في توفير الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان، فضلا عن تنظيم قوافل دورية خلال الشهر الكريم لزيادة الدعم الغذائي في بعض المناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن قوافل الحملة وصلت لمحافظات: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والشرقية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومطروح، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية حتى الأن.

وأوضح عبد الفتاح أن حملة أبواب الخير تستهدف الأسرة المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم خلال شهر رمضان، وتحصل كل أسرة على :(4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، و500 جرام فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح).

وأكد المدير التنفيذي للصندوق أن حملة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في حشد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة ورعاية الأسر المستحقة بالمناطق الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن الحملة تم الاستعداد لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي للوصول إلى 1.5 مليون أسرة مستحقة.

وفي ذات السياق تقوم حملة أبواب الخير بتجهيز وجبات إفطار وسحور الصائمين، وذلك من خلال توفير اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة للمطابخ التابعة لمؤسسات المجتمع المدني الشريكة، ومنها مؤسسة مصر الخير، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وجمعية أشرقت، وجمعية خير دمياط، وجمعية أم القرى ، وجمعية تواصل ، وجمعية شباب منشأة ناصر، وجمعية الزهروان، وجمعية صلاح الدين، ويتم توزيعها بواقع 16 ألف وجبة يوميا في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية، كما توفر الحملة 1500 وجبة إفطار يوميا مقدمة من مجموعة أمريكانا ويتم توزيعها في القاهرة والجيزة والقليوبية.