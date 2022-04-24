مشاركة سفير مصر في تل أبيب في قُداس عيد القيامة

شارك السفير خالد عزمي، سفير جمهورية مصر العربية في إسرائيل، في قداس عيد القيامة المجيد يوم ٢٣ أبريل الجاري، والذي أقيم بكنيسة القيامة بالقدس.
قدّم السفير عزمي التهنئة لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، وذلك ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، ثم توجه بعد ذلك بصحبة نيافته ووفد السفارة عبر دير السلطان الى كنيسة القيامة حيث أقيمت مراسم القداس.
ألقى السفير عزمي كلمة نقل فيها تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجيًا من المولى أن يحفظ مصر وشعبها. ومن جانبه، قدّم نيافة الأنبا أنطونيوس الشكر للسفارة ولوزارة الخارجية والجهات الوطنية المصرية على جهودها ودعمها المستمر للكنيسة القبطية المصرية في القدس.
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