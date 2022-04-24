وزيرة البيئة تهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

تتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة "عيد القيامة المجيد" داعية الله أن يعيده عليكم وعلى أبناء مصر من الأقباط بموفور الصحة والعافية والخير، وأن يعيده على مصرنا الحبيبة هذه المناسبة بالمزيد من التقدم والازدهار... وكل عام والمصريين جميعًا بخير وسلام.

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