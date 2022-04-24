محافظ جنوب سيناء يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ جنوب سيناء، فى برقية نصها: "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ومواطنى جنوب سيناء بأرق التهانى والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات وبمزيد من الإنجازات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".
كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندرية زكى، ووزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ومحافظ الإسماعيلية فهمى بشارة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.
وكان محافظ جنوب سيناء قد قام على رأس وفد من الجهاز التنفيذى للمحافظة بزيارة، فى وقت سابق، لكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، والتقى بالأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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