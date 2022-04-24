جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبنانى الشقيق، ولذوى ضحايا المركب الذى غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه مع استمرار عمليات البحث حاليا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعزى لبنان فى ضحايا حادث غرق مركب طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.