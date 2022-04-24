الأنبا تادرس يستقبل الغضبان وقيادات بورسعيد للتهنئة بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - استقبل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية، اليوم عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمطران ناركيسوس لكنيسة الروم الارثوذكس على إيبارشية بورسعيد ودمياط والمنصورة والقنطرة شرق، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد فى قاعة أم النور بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد.





شارك فى الحضور وتقديم التهانى لفيف من القيادات الأمنية والتنفذية والسياسية والتعليمية، وممثلى الأحزاب بالمحافظة، بجانب عدد من الأئمة والشيوخ والشخصيات العامة. دارت خلال الزيارة حوارات ودية وتبادل الحضور كلمات التهنئة والأمنيات الطيبة للوطن التى تحث على روح المحبة والمودة وترابط أبناء المحافظة. ومن جانبه، أكد نيافة الأنبا تادرس، فى كلمته، على أننا كلنا جميعا شركاء فى وطن واحد نحيا فى محبة وتسامح ونعطى المثل للعالم كله كيف يعيش المسلم والمسيحى فى محبة وإخاء.

كما تقدم نيافته بالشكر للحضورعلى محبتهم ومشاعرهم الطيبة وتهنئتهم بالعيد متمنيا سلامة بلادنا مصر، وأن يعطى الله قوة وحكمة ومعونة للمسؤولين.

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