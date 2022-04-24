بطريرك الكاثوليك يستقبل التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم، التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.





وشارك فى الاستقبال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الأيبارشية البطريركية، والقمص بيشوى فوزى الوكيل الرعوى، حيث توافد المهنئون من مختلف كنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة. واستقبل غبطة البطريرك أيضا العديد من الراهبات من الرهبانيات المختلفة، والكهنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من المحامين، وقيادات الدولة والهيئات.

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