التموين: صرف 95% من مقررات السلع لشهر أبريل

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة التموين -فى بيان اليوم- إلى توافر27 سلعة بمخازن شركتى (العامة - المصرية) والتى تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، والتى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى، وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التى تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.
وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقال تموينى ومنافذ "جمعيتى" أيضا.
من جهته، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الشركات بالضخ اليومى للسلع بنسب كبيرة.
وأضاف أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل فى أى لحظة لضخ السلع التى يكثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
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