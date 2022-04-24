التموين: صرف 95% من مقررات السلع لشهر أبريل

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة التموين -فى بيان اليوم- إلى توافر27 سلعة ‏بمخازن شركتى (العامة - المصرية) والتى تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى، والتى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى، ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التى تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقال تموينى ومنافذ "جمعيتى" أيضا.

من جهته، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الشركات ‏بالضخ اليومى للسلع بنسب كبيرة.

وأضاف أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل فى أى لحظة ‏لضخ السلع التى يكثر المواطن من شرائها هذه الفترة.