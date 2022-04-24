محافظ الجيزة يهنئ مطرانية شمال الجيزة بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد محافظ الجيزة، مطرانية شمال الجيزة، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله نيافة الانباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها.





وأكد محافظ الجيزة على العلاقة التى تربط المصريين، مسلمين ومسيحيين، والتى تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التى يَشتدُّ بهما الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

كما بعث محافظ الجيزة التهنئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء متمنين لجميع الأخوة المسيحيين أخلص التهانى القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد.

من جانبه، تقدم الأنباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية للمشاركة فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مهنئًا الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء على مصر.

رافق المحافظ، خلال زيارته، هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، محمد نور السكرتير المساعد، تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة ومديرى المديريات ورئيس هيئة النظافة والتجميل.