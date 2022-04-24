/693919/طارق-الخولى-يوجه-الشكر-للرئيس-السيسى-بعد-دفعة-العفو-الرئاسى-ويؤكد-نشاط-اللجنة-سيتوسع-ويشمل-الغارمات

وجه النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قراره الأخير بالإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين، مؤكدا على أنه من المنتظر اليوم أن نشهد اخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين وذلك يعد تمهيد لعودة لجنة العفو الرئاسي.. حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

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جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- مؤكدًا على أنه من ضمن الأسماء التى سيتم إخلاء سبيلها اليوم «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».

وكان النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد قال أن اليوم الأحد يبدأ خروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب»، مؤكدا على أنه يتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وكشف النائب محمد عبد العزيز عدد من الأسماء الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم وهم كل من «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».

طارق الخولى يوجه الشكر للرئيس السيسى بعد دفعة العفو الرئاسى.. ويؤكد: نشاط اللجنة سيتوسع ويشمل الغارمات

وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، قال منذ أيام إنه سيصدر قريبًا قرارات عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مجموعة من الشباب، قبل إفطار الأسرة المصرية الذي يجري تنظيمه بشكل سنوي.وذكر عبدالعزيز في بوست له صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار مفرحة.. عفو رئاسي من السيد رئيس الجمهورية عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل إفطار الأسرة المصرية".