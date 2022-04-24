/693920/انتصار-السيسي-تعزي-والدة-أطباء-دمياط-ووالد-الأطباء-أثبتت-أنها-أم-لكل-المصريين

أعرب أحمد محمد عثمان، والد أطباء دمياط المتوفين، عن مدى فرحتهم بالمكالمة الهاتفية التي أجرتها انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بزوجته لتعزيها في وفاة أبنائها الثلاثة، مؤكداً على أن المكالمة خففت الكثير من الآلام على زوجته وعليه شخصياً وأن مواساة زوجة الرئيس كانت كانت كأم قبل أي شئ، وأنها أثبتت أنها أم لكل المصريين.

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وكانت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قد أجرت أمس، اتصالا هاتفيا بدعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام، وأكدت قرينة الرئيس، خلال الاتصال، أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه، أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شي

وحرصت قرينة الرئيس على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا، لإبلاغها بمواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه السيدة العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.

وفاة 3 أشقاء بكليتي الطب والصيدلة في حادث

يذكر أن أهالي محافظة دمياط استيقظوا على خبر مؤلم، بعد وفاة ثلاثة أشقاء بكليتي الطب والصيدلة، من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.