/693918/النائب-أحمد-أبو-هشيمة-بمناسبة-عيد-تحرير-سيناء-كان-عندنا-أبطال-مستعدين-يدفعوا-حياتهم-ولا-حد-ياخد-مننا-حبة-تراب

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن سيناء أرض مقدسة ويوم تحريرها عيد يحتفل به الشعب المصرى ويستخلص منه دروس التاريخ التى تؤكد على أن مصر لديها أبطال مستعدين يدفعوا حياتهم ولا أحد يحصل على حبة تراب من أرض الفيروز.

دوت الخليج جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- قائلا:"سيناء أرض مقدسة .. ويوم تحريرها عيد نحتفل بيه ونستخلص منه دروس التاريخ اللي بيعرفنا قد ايه كان عندنا ابطال مستعدين يدفعوا حياتهم ولا حد ياخد حبة تراب من أرض الفيروز.. كل سنة وشعب مصر بخير بمناسبة أعياد تحرير سيناء". النائب أحمد أبو هشيمة بمناسبة عيد تحرير سيناء« كان عندنا أبطال مستعدين يدفعوا حياتهم ولا حد ياخد مننا حبة تراب» وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة حلول الذكرى الاربعين لتحرير سيناء ، وعودتها إلى أرض الوطن المقدس .

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