/693916/السجن-7-سنوات-لقاتل-الطالب--امجد-الرفاعى--بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية الحكم بالحبس 7 سنوات للمتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعى، الذي دفعه من قطار "المنصورة - المحلة الكبرى" ضحية واقعة البلطجة والسرقة، بهدف سرقة هاتفه المحمول، والذي لقي مصرعه متأثرا بسقوطه من القطار.

دوت الخليج

صدر القرار برئاسة المستشار جمال أبو المعاطي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الغريب وأحمد زكريا، ومحمد زايد، وخالد عباس أمانة سر، وأندرو مجدي مساعد أمانة سر.

الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ من المستشفى باستقبال أمجد أحمد الرفاعي 17 سنة، ومقيم بمدينة المحلة، إثر حادث قطار بمحطة كفر الثعبانية دائرة المركز ولفظ أنفاسه.

شهادة شقيق المجني عليه

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وبسؤال شقيق المجني عليه قرر أنه حال استقلاله القطار رفقة شقيقه المجني عليه فوجئ بأحد الأشخاص، لم يجزم بمعرفة شخصه، جذب الهاتف المحمول من قبضة شقيقه مما ترتب عليه سقوط الأخير أسفل عجلة القطار حال سيره، وأصيب ببتر بساقيه وذراعه اليسرى.

وأضاف، أن الجاني قصد سرقة هاتف محمول شقيقه، وجذبه من القطار حال عملية الشد والجذب بينهما مما ترتب عليه سقوط أسفل عجلات القطار حال سيره.

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه، أعترف بها جميعا، وأقر ان كان هدفه سرقة الهاتف المحمول فقط وأثناء فراره طارده المجنى عليه وسقط أسفل عجلات القطار دون قصد منه . وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات .