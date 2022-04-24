/693915/النائب-محمد-عبد-العزيز-يعلن-الإفراج-عن-11شابا-من-المحبوسينويوجه-التحية-للرئيس-السيسى

لجنة العفو الرئاسى ستعود من جديد وتوسيع نشاطها لتمشل الغارمين والغارمات

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،« اليوم الأحد يبدأ خروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب»، مؤكدا على أنه يتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج

وكشف النائب محمد عبد العزيز عدد من الأسماء الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم وهم كل من «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».

النائب محمد عبد العزيز يعلن الإفراج عن 11شابًا من المحبوسين..ويوجه التحية للرئيس السيسى

وكان النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، قال منذ أيام إنه سيصدر قريبًا قرارات عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مجموعة من الشباب، قبل إفطار الأسرة المصرية الذي يجري تنظيمه بشكل سنوي.وذكر عبدالعزيز في بوست له صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار مفرحة.. عفو رئاسي من السيد رئيس الجمهورية عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل إفطار الأسرة المصرية".