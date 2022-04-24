رسمياً.. تعيين كوفاتش حكمًا لمباراة مانشسترسيتي و ريال مدريد

/693913/رسميا-تعيين-كوفاتش-حكما-لمباراة-مانشسترسيتي-و-ريال-مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"الكاف"، تعيين كوفاتش حكمًا للقاء مانشسترسيتي ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث حقق فريق ريال مدريد الإسبانى الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دورى أبطال أوروبا، رغم السقوط أمام نظيره تشيلسي، بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية من المواجهة النارية التي جمعتهما، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب ربع النهائى.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.