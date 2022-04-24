/693912/القضاء-الإداري-يرفض-دعوى-وقف-مسلسل-سوتس-بالعربي-على-خليفة-أزمة-البدل

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، الدعوى المقامة وقف مسلسل سوتس بالعربي، وذلك على خلفية أزمة البدل، وامتناع المنتج طارق الجنانيني عن سداد قيمتها البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه، لشركة أورنجسكوير للأزياء.

دوت الخليج يرصد وقف الدعوى المقامة ضد سوتس بالعربي.

دعوى وقف مسلسل سوتس بالعربي

وحملت الدعوى المطالبة بوقف مسلسل سوتس وذلك على خلفية أزمة البدل، واتهام المنتج طارق الجنانينى بالامتناع عن سداد قيمتها البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه لشركة أورنجسكوير للأزياء، رقم 45494 لسنة 76 شق مستعجل.

وطالبت الدعوى بوقف عرض المسلسل وذلك بسبب إخلال المنتج طارق الجناينى بالاتفاق المبرم مع شركة الأزياء، حيث امتنع عن سداد قيمة البدل التى ظهرت فى المسلسل والتي ارتداها نجوم العمل مثل الفنان آسر ياسين الذى يقوم بدور المحامي زين ثابت والفنان أحمد داود الذى يقوم بدور المحامي آدم منصور، والفنان محمد شاهين الذي يقوم بدور المحامي قدري الزيات.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

يُعرض مسلسل Suits بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN+.