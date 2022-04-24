برعاية النائب نادر الخبيري و«مستقبل وطن» توزيع «هدايا الرئيسۛ» على العزب والنجوع التابعة لمدينة العياط 

/693910/برعاية-النائب-نادر-الخبيري-ومستقبل-وطن-توزيع-هدايا-الرئيس-على-العزب-والنجوع-التابعة-لمدينة-العياط

استكملت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط توزيع "هدية الرئيس" على أهالي العزب والنجوع، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

توزيع «هدايا الرئيسۛ» على العزب والنجوع التابعة لمدينة العياط

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إن حملة توزيع "هدية الرئيس" بمركز العياط المقدمة من النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط استهدفت الحملة اليوم بعض قرى مركز ومدينة العياط، تحت قيادة تامر قنديل وأعضاء الوحده الحزبية بالمدينة وتم تشكيل فريق مقسم إلي عدة مجموعات لتولى التوزيع على عدد من العزب والنجوع التابعة لمدينة العياط.

قامت مجموعة بتولي التوزيع على عزبة على بك، ومجموعة أخرى تولت التوزيع على عزبة قوت القلوب، ومجموعة ثالثة تولت التوزيع عزبة البحاروه، ومجموعة رابعة تولت التوزيع على عزبة شيحه، بمشاركة فعالة لامانة المرأة بالمدينة، ومازال نهر الخير والعطاء مستمر في توزيع هدايا الرئيس وقواقل الخير حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.

وكان ذلك بمشاركة أمانة البدرشين ايضا بقيادة شعبان هيكل وأمانتة، وتحت إشراف ومتابعة السادة أعضاء هيئة المكتب، وأمانة الإعلام المركزية برئاسة رضا بدير، وهالة فؤاد.

وأكد "أمين حزب مستقبل وطن بالعياط"، أنه في إطار الفاعليات المجتمعية التي تنفذها أمانة الحزب بالعياط بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان، واصلت أمانة الحزب توزيع هداية الرئيس على الأسرة الأكثر احتياجًا للتخفيف عنهم في شهر رمضان المبارك.

وصرح النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط، إنه تم مواصلة تنفيذ حملة "طرق أبواب الخير" علي أهالينا بمركز ومدينة العياط ومركز البدرشين، والتي تستهدف توزيع هدايا الرئيس على جميع قرى مركز العياط،والبدرشين وهي حملة مستمرة طول شهر رمضان الكريم لمد يد العون والمساعدة لأهالينا وتم توزيع كافة المواد الغذائية الأساسية على الفئات الأكثر احتياجًا وهو ما يقوم به فريق عمل أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط بقيادة المستشار بسام الخبيري.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في حياتهم ورفع الضغط عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".