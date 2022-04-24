/693924/مصر-تعزي-لبنان-في-ضحايا-غرق-مركب-قرب-مدينة-طرابلس

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا.

دوت الخليج

مصر تعزي لبنان في ضحايا غرق مركب قرب مدينة طرابلس

وأكدت مصر، على وقوفها بجانب لُبنان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمُصابين، ومُشددة في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.

مشاركة سفير مصر لدى سلطنة عُمان في قداس عيد القيامة المجيد

هذا و شارك سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، مساء أمس السبت، في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقامته كنيسة ماري مينا بحضور الجالية القبطية في مسقط، حيث نقل السفير تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى أبناء الجالية القبطية في الخارج؛ متمنيًا للجالية القبطية ولمصر دوام التقدم والازدهار.

أشار السفير في كلمته إلى أن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يُجسد رسالة محبة وتسامح، متمنيًا من الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجالية المصرية وأن يعيده عليهم بكل الخير واليمن والبركات. كما تقدم السفير بالشكر لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على ما تقوم به السلطنة، حكومةً وشعبًا، لرعاية أبناء الجالية المصرية في السلطنة. وقد شارك في الاحتفال أعضاء السفارة وأعضاء من مجلس إدارة نادى الجالية ورموز الجالية المصرية في عُمان وعدد من كبار المسئولين بالسلطنة.