حرم رئيس الجمهورية تهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأت السيدة انتصار، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد، وكتبت عبلا حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، قائلة: "أهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأدعو الله في هذه المناسبة، أن يديم روح المحبة والمواطنة بين جموع الشعب المصري وأن يعم الخير والسلام وطننا الغالي مصر".

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