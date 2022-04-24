انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بـ«عيد القيامة»

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحاتها الرسمية: «أدعو الله في هذه المناسبة، أن يديم روح المحبة والمواطنة بين جموع الشعب المصري وأن يعم الخير والسلام وطننا الغالي مصر».

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