بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسى بذكرى تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - أرسل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنية للرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة بذكرى تحرير سيناء.





وجاء نص البرقية كالآتى: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، وشعب المصرى، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، ونصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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