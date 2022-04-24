أشرف صبحى: تكثيف برامج الوعى لإعداد جيل منتمى لوطنه

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تعمل على تكثيف برامج الوعى لدى النشء والشباب؛ للمساهمة فى إعداد جيل واعٍ وفاعل منتمى لوطنه وقادر على حمايته، لافتاً إلى الاهتمام الكبير من الوزارة بقضية بناء الوعى لدى الشباب، لنشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الأخر ونبذ العنف والكراهية ونشر القيم والمبادىٔ التى تدعو إليها الأديان السماوية.





جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات الصالون الثقافى للنشء، والذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلاىٔع بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوى الأستاذ بجامعة الأزهر أمين عام المكتب الفنى لرىٔيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة، وقيادات الوزارة، على مسرح الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من تلك اللقاءات هو توعية الشباب بأمور الدين وتبسيط المفاهيم الدينية لديهم، وتوضيح كيفية استخدام المنتديات الإلكترونية، ودعم ثقافة الحوار وتقبل الرؤى للآخرين، بجانب بناء الوعى ومكافحة الشاىٔعات وتقبل واحترام الآخر، وكذا احترام الديانات السماوية، والتعريف بحقوق الإنسان وحدود الحريات، وإثراء قيم الولاء والانتماء، والحفاظ على التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية، علاوة على التعريف بكيفية التعامل مع الفتوى مجهولة المصدر وتوضيح مرجعية دار الإفتاء والتشريع.

وأضاف أن هذه اللقاءات تسهم أيضاً فى بناء وعى الشباب بشكل عصرى متفتح يستمسك بقيم دينه وثقافة مجتمعه، ويعتز بأخلاقه ويحافظ على هويته، ويسهم فى تدعيم هذه التنشىٔة، واستقامة هذا البناء، مشيراً إلى أن الصالون الثقافى فكرته قاىٔمة على نقاش شبابى وطرح الأفكار لموضوعات تهم الشباب والنشء، وخلق حالة من الحوار حول كل ما يرتبط بقضايا المجتمع.

وأثنى الدكتور أشرف صبحى على التعاون الفعال بين وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات الدينية فى تقديم المفاهيم الدينية الصحيحة، وفتح قنوات الاتصال بين كافة المؤسسات الدينية وبين النشء والشباب، من خلال مراكز الشباب كنافذة التواصل مع الأسرة المصرية.

من جانبه، قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام "إن وزارة الشباب والرياضة فى عهد الدكتور أشرف صبحى نهضت على يديه، فهو مهموم بقضايا الشباب المصرى وقضاياه"، مشيراً إلى أن الشباب هم المستقبل والذى نعول عليهم كثيراً فى بناء الوطن.

وطالب مفتى الجمهورية الشباب بضرورة معرفة التحديات التى تواجههم وكيفية معالجتها، مشيراً إلى أن دور دار الإفتاء هو التعامل ضد الفتاوى مجهولة المصدر، والعمل على بناء العقل للحفاظ على الاستقرار، مؤكداً أن استقرار المجتمعات هو المظلة لدار الإفتاء.