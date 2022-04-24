أشرف صبحى: تكثيف برامج الوعى لإعداد جيل منتمى لوطنه

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات الصالون الثقافى للنشء، والذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلاىٔع بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوى الأستاذ بجامعة الأزهر أمين عام المكتب الفنى لرىٔيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة، وقيادات الوزارة، على مسرح الوزارة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من تلك اللقاءات هو توعية الشباب بأمور الدين وتبسيط المفاهيم الدينية لديهم، وتوضيح كيفية استخدام المنتديات الإلكترونية، ودعم ثقافة الحوار وتقبل الرؤى للآخرين، بجانب بناء الوعى ومكافحة الشاىٔعات وتقبل واحترام الآخر، وكذا احترام الديانات السماوية، والتعريف بحقوق الإنسان وحدود الحريات، وإثراء قيم الولاء والانتماء، والحفاظ على التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية، علاوة على التعريف بكيفية التعامل مع الفتوى مجهولة المصدر وتوضيح مرجعية دار الإفتاء والتشريع.
وأضاف أن هذه اللقاءات تسهم أيضاً فى بناء وعى الشباب بشكل عصرى متفتح يستمسك بقيم دينه وثقافة مجتمعه، ويعتز بأخلاقه ويحافظ على هويته، ويسهم فى تدعيم هذه التنشىٔة، واستقامة هذا البناء، مشيراً إلى أن الصالون الثقافى فكرته قاىٔمة على نقاش شبابى وطرح الأفكار لموضوعات تهم الشباب والنشء، وخلق حالة من الحوار حول كل ما يرتبط بقضايا المجتمع.
وأثنى الدكتور أشرف صبحى على التعاون الفعال بين وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات الدينية فى تقديم المفاهيم الدينية الصحيحة، وفتح قنوات الاتصال بين كافة المؤسسات الدينية وبين النشء والشباب، من خلال مراكز الشباب كنافذة التواصل مع الأسرة المصرية.
من جانبه، قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام "إن وزارة الشباب والرياضة فى عهد الدكتور أشرف صبحى نهضت على يديه، فهو مهموم بقضايا الشباب المصرى وقضاياه"، مشيراً إلى أن الشباب هم المستقبل والذى نعول عليهم كثيراً فى بناء الوطن.
وطالب مفتى الجمهورية الشباب بضرورة معرفة التحديات التى تواجههم وكيفية معالجتها، مشيراً إلى أن دور دار الإفتاء هو التعامل ضد الفتاوى مجهولة المصدر، والعمل على بناء العقل للحفاظ على الاستقرار، مؤكداً أن استقرار المجتمعات هو المظلة لدار الإفتاء.
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