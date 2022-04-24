عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأخوة المسيحيين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى، فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ الشعب المصرى والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد". وأضافت: "أدعو الله فى هذه المناسبة، أن يديم روح المحبة والمواطنة بين جموع الشعب المصرى، وأن يعم الخير والسلام وطننا الغالى مصر".

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