محافظ الفيوم: الدولة تولى اهتماما خاصا بمحصول القمح

جدة - نرمين السيد - وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة لمشاركة الفلاحين فرحتهم بجنى محصول القمح، مشيراً إلى أن يوم حصاد المحصول هو يوم عيد للمزارع المصرى، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح فى صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخرى.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الرى الحديثة مما يوفر فى مياة الرى ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأوضح المحافظ، أن إجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم وفقاً لإحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 208 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضى بنسبة 10 %، مؤكداً أن محصول العام الحالى مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظراً لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الانتاجية المحصولية.

وقال "الأنصارى"، إن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع فى زيادة الأراضى المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والرى فى تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالمحصول ويساهم فى تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون حتى لا ندخل فى مرحلة احتياج، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التى تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين، من خلال وضع آلية واضحة ومحددة، مع سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، لافتاً إلى أن صومعة طامية بدأت فى استلام المحصول من التجار والمزارعين منذ أيام.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع تداول أى أقماح بشكل غير رسمى إلا بتصريح كتابى مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.