محافظ سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح للموسم الحالى

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ سوهاج طارق الفقى، اليوم الأحد، بدء حصاد محصول القمح بالمحافظة للموسم الحالى، من داخل أحد الحقول بنجع النجار بدائرة مركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين.





وأكد المحافظ، خلال تفقده حصاد محصول القمح بحضور نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، والمهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلى أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادى للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة.

وشدد الفقى على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة،لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد فى مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مساحة القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالى، وقد تم تجهيز 18 موقعا تخزينيا ما بين "صوامع، وشون"، تتسع لـ142 ألف طن من القمح.