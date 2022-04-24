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وأكد المحافظ، خلال تفقده حصاد محصول القمح بحضور نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، والمهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلى أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادى للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة.
وشدد الفقى على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة،لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد فى مختلف قرى ومراكز المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن مساحة القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالى، وقد تم تجهيز 18 موقعا تخزينيا ما بين "صوامع، وشون"، تتسع لـ142 ألف طن من القمح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح للموسم الحالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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