عاجل- «الصحة» تعلن خطة تأمين احتفالات أعياد المصريين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى التى تم إطلاقها تزامنا مع احتفالات المصريين بـ"عيد القيامة المجيد"، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، بمشاركة جميع الجهات المعنية فى الوزارة والمديريات التابعة لها.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بدء انعقاد غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى حتى نهاية الاحتفالات، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت المديريات الصحية برفع حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى وإلغاء جميع الإجازات فى المستشفيات وخصوصا فى أقسام الاستقبال والطوارئ، لتأمين احتفالات المصريين.

وأشار الدكتور عمر قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممبارى (البتيوليزم)، والذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى وذلك بالمجان فى جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالـ27 محافظة، بالإضافة لمراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن خطة التأمين تتضمن الدفع بعدد 1212 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية مجهزين بكل الأجهزة الطبية والمستلزمات للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى الدفع بعدد 22 لنش إسعافى لتأمين المجرى الملاحى لنهر النيل.

وتابع جاد أن الخطة تضمنت تكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط الكاتدرائيات والكنائس الكبرى لتأمين رواد قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بأكثر من 344 سيارة إسعاف، إلى جانب تكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط أكثر من 234 حديقة ومتنزه وشاطئ بكل أرجاء الجمهورية مع تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف بمحيط كل الكنائس، إلى جانب التأكد من توافر مخزون كافى من المستلزمات الطبية والإسعافية.

وبدوره، أكد الدكتور حلمى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات من خلال الرعاية الحرجة والعاجلة، وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبى، ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وأضاف عبدالرحمن أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية، والتجهيزات، والمستلزمات الطبية، والتأكد من توفر أكياس الدم ومشتقاتة بجميع أنواع الفصائل، موضحا أنه يتم انعقاد غرف أزمات موازية بكل المديريات للمتابعة، وإرسال تقارير دورية كل ساعه بأعداد المصابين بالمستشفيات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالإدارة العامة للتموين الطبى، لافتا إلى أرقام الطوارئ التى يمكن الاتصال بها عند الضرورة والتى تشمل 137، ورقم غرفة العمليات 16474، ورقم هيئة 123 لسرعة طلب النجدة.