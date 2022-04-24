التضامن تستثنى نصف مليون من ذوى الإعاقات من استخراج النموذج الطبى المميكن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استثناء نصف مليون مواطن تقريبا من ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من حتمية استخراج النموذج الطبى المميكن، كشرط للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.





وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم إصدار هذا المنشور الوزارى ورقمه (6) بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتعميمه على مديريات التضامن الاجتماعى؛ للعمل به، وذلك عقب الاجتماع الثانى للجنة الدائمة لوزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان؛ لبحث المعوقات التى تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستقوم بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى 307 لجان، حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، منهم 22 ألفا تم اعتماد تقاريرهم الطبية، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لدراسة الحالات التى يوجد بها تناقض بين التقرير الطبى المميكن والتقييم الوظيفى على أن تكون فى كل محافظة لجنة للتظلمات، وعليه يتم اتخاذ القرار فى مثل هذه الحالات، وأيضاً على المستوى المركزى يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهرياً فى الإعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بالمحافظات فى حالة التظلم تقوم بالدراسة، ثم يتم الرفع إلى اللجنة المركزية، ووضع ضوابط للسيارات المجهزة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والمرور.