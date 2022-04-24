الوزراء: مشروعات عملاقة على كل شبر بسيناء فى الجمهورية الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطة الوطنية والشاملة للجمهورية الجديدة من أجل تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر منها، باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه تم وجار تنفيذها لتنمية سيناء ومدن القناة خلال 8 سنوات.

وأوضح أن ذلك بجانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير كافة أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالى سيناء، وهو ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة فى شبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير فى ظل ما تشهده من حالة استقرار أمنى، الأمر الذى دفع أيضا المؤسسات الدولية إلى الإشادة بالجهود المتواصلة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة.

وأبرز التقرير جهود تنمية الاستثمار والمقومات الصناعية لجذب وتشجيع المستثمرين بسيناء ومدن القناة حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء ومدن القناة 45.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه عام 2013/2014، بنسبة زيادة 627.4%.

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 206.4 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فضلا عن إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تمتع سيناء ومدن القناة بـ 275 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

وتناول التقرير الحديث عن قناة السويس الجديدة، موضحا أن إجمالى الطول الكلى للمشروع يبلغ 72 كم، وبعمق 24 مترا، فيما يتراوح زمن العبور المباشر للسفن ما بين 10 إلى 11 ساعة دون توقف بدلا من 18 ساعة سابقا، كما تصل القدرة الاستيعابية للقناة لـ 97 سفينة/ يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة.

وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تبلغ مساحتها الإجمالية 460.6 كم2، فإنها تضم وفقا للتقرير 250 منشأة صناعية وخدمية فى مجالات مختلفة، ويصل إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار، فى حين وفرت المشروعات المنفذة بالمنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن أهم المشروعات الصناعية، ومن بينها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد والذى يضم 118 وحدة، وتصل تكلفته إلى 403 ملايين جنيه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة شرق 2500 طن سنويا.

وأشار إلى أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما تم إنشاء المجمع الصناعى للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء بطاقة 3 ملايين م2 سنويا، وبتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، فضلا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش 7 ملايين طن سنويا.

وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سيناء ومدن القناة، أظهر التقرير أنه تم تمويل 42.5 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة نحو 1.8 مليار جنيه حتى فبراير 2022.

ونوه بأنه تم تمويل 5428 مشروعا من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتكلفة 749 مليون جنيه، حيث وفر 38.4 ألف فرصة عمل حتى نهاية فبراير 2022، وكذلك الموافقة على تمويل 788 مشروعا من صندوق التنمية المحلية بإجمالى استثمارات يبلغ 5.5 مليون جنيه بشمال سيناء والإسماعيلية والسويس حتى منتصف إبريل 2022.

وبشأن جهود التنمية الزراعية بسيناء ومدن القناة، شملت أبرز المشروعات الزراعية، مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان منها 239 ألف فدان مساحة منزرعة حتى نهاية مارس 2022، كما تم إنشاء 18 تجمعا زراعيا بإجمالى مستفيدين بلغ 2122 مستفيدا.

وفى سياق متصل، استعرض التقرير أبرز مشروعات الاستزراع السمكى، حيث تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعى هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكى، وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة 120 مليون جنيه، فضلا عن أنه جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وتطرق التقرير إلى تطوير منظومة الرى وحماية سيناء من أخطار السيول، حيث بلغ إجمالى ما تم إنهاءه من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرى الحديث فى شمال سيناء والإسماعيلية والسويس 95.7 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء 423 منشأة حماية من السيول بشمال وجنوب سيناء حتى ديسمبر 2021، وتأهيل وتبطين 86.5 كم من الترع فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وألمح التقرير إلى أبرز مشروعات إمداد سيناء بالمياه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر 5.6 م3/يوم للمساهمة فى استصلاح نحو 456 ألف فدان، إلى جانب بلوغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة مليون م3/يوم لزراعة ما يقرب من 60 ألف فدان.

وعلى صعيد تطوير مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية فى سيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ 18.8 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وأهمها 4000 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بجنوب سيناء، و2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بشمال سيناء، فضلا عن تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، حيث أصبحت سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

كما تم تنفيذ 45 مشروعا للتجمعات البدوية بإجمالى 4100 بيتا بدويا، إلى جانب إنشاء 18 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، كما يجرى تنفيذ 17 تجمعا تنمويا أخرين، فضلا عن أنه تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام على مساحة 19 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.

وإلى جانب ما سبق، تم تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم من بينها تنفيذ 27 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 438 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ 79 مشروعا للصرف الصحى بطاقة 565 ألف م3/يوم، وأهمها إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، بطافة 190 ألف م3/ يوم، إلى جانب بلوغ طاقة محطة معالجة الطور بعد التوسعات 10 آلاف م3/يوم.

وتطرق التقرير إلى جهود إقامة شبكة نقل عملاقة لربط سيناء ومدن القناة بالدلتا، من خلال مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى العائمة، حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000كم من الطرق والأنفاق، فضلا عن إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة.

أما على صعيد مشروعات السكة الحديدية، فوفقا للتقرير فإنها تشمل مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح – سفاجا)، ويشمل 22 محطة ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروعات المطارات، أوضح التقرير أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولى على مساحة 320 ألف م3، بتكلفة 718 مليون جنيه، وتم تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات، هى الطور، وطابا، وشرم الشيخ، والعريش، وبورسعيد، وسانت كاترين.

وفيما يخص مشروعات الموانئ البحرية والجافة، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية أهمها ميناء نويبع بتكلفة تطوير 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة تطوير 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 موانئ برية وجافة وهى بدر الجاف، وطابا البرى، ورفح البرى، والعوجة، بإجمالى تكلفة نحو 200 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشروعات توفير الكهرباء لأهالى سيناء ومدن القناة، تم توصيل التغذية الكهربائية لـ 1.5 مليون مشترك حتى مارس 2022، كما بلغت تكلفة تطوير شبكات الكهرباء وتدعيمها نحو 3.5 مليار جنيه حتى عام 2022.

وذكر التقرير أهم مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، والتى تشمل محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة إسمية 1500 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 212.6 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة كهرباء العين السخنة بقدرة إسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 1.3 مليار دولار.

وتشمل مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة كذلك، محطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة إسمية 640 ميجاوات، وتكلفة إجمالية 691.6 مليون دولار، فضلا عن توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة إسمية 288 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 213.4 مليون دولار.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة بسيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس، وذلك بعقد تبلغ قيمته 4.3 مليار جنيه، فضلا عن المواقة على إنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل منهم، وذلك بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27.

وعلى صعيد التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى والمشروعات البترولية لأهالى سيناء ومدن القناة، فقد بلغ إجمالى أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة 1913.1 كم ليصل الإجمالى إلى 2928.5 كم، كما تم تنفيذ 46 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 70 محطة تموين، فضلا عن تنفيذ 6 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 16 مركزا، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى لـ 216 ألف وحدة سكنية و3054 منشأة تجارية، وذلك حتى مارس 2022.

وبشأن منظومة التعليم الجديدة، تم إنشاء 6 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 3 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن مد كابلات الفايبر لـ 134 مدرسة ثانوية، بالإضافة إلى توزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وتدريب 21.7 ألف معلما على المنظومة التعليمية الجديدة.