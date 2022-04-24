وأشرفت المهندسة عايدة ماضى السكرتير المساعد للمحافظة على استعدادات حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ كأكبر حديقة بالمحافظة لاستقبال المئات من المترددين عليها، وشهدت الحديقة أعمال تطوير بزيادة المساحات الخضراء وإضافة مدينة ملاهى وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، سواء مأكولات أو مشروبات، وتضم الحديقة حمام سباحة وفندقا ومطعما، إلى جانب أكشاك لبيع المشروبات المتعددة، وبداخلها حديقة الحيوان، والتى يقبل عليها أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.
كما تابع حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه أعمال التطوير والتجميل بحديقة العائلات بفوه، وإعادة تجميل وغسيل البلدورات وطلاء الحوائط، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لحديقة العائلات بفوه استعدادا للأعياد.
واطمأن السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، على انتهاء أعمال تطوير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، لاستقبال أهالى المحافظة للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر المبارك، بإضافة عدد من الخدمات والألعاب والأنشطة الترفيهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحدائق العامة فى كفر الشيخ جاهزة لـ شم النسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.