الحدائق العامة فى كفر الشيخ جاهزة لـ شم النسيم

جدة - نرمين السيد - استعدت الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال الأهالى خلال الاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الحدائق وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.





وأشرفت المهندسة عايدة ماضى السكرتير المساعد للمحافظة على استعدادات حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ كأكبر حديقة بالمحافظة لاستقبال المئات من المترددين عليها، وشهدت الحديقة أعمال تطوير بزيادة المساحات الخضراء وإضافة مدينة ملاهى وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، سواء مأكولات أو مشروبات، وتضم الحديقة حمام سباحة وفندقا ومطعما، إلى جانب أكشاك لبيع المشروبات المتعددة، وبداخلها حديقة الحيوان، والتى يقبل عليها أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

كما تابع حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه أعمال التطوير والتجميل بحديقة العائلات بفوه، وإعادة تجميل وغسيل البلدورات وطلاء الحوائط، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لحديقة العائلات بفوه استعدادا للأعياد.

واطمأن السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، على انتهاء أعمال تطوير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، لاستقبال أهالى المحافظة للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر المبارك، بإضافة عدد من الخدمات والألعاب والأنشطة الترفيهية.