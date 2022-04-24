رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة عيد...

يتقدم السيد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع العاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء؛ تلك القطعة الغالية من الوطن والتي تمثل للمصريين أبرز تضحياتهم كما تمثل تطلعاتهم للتنمية والمستقبل المشرق.

وبهذه المناسبة يتقدم رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة فخامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون أحد بوابات التنمية في أرض سيناء الحبيبة، التي دائماً ما يذكرنا العمل بها بكل التضحيات التي بذلها أبناء مصر البواسل في معركة التحرير وندعو الله أن نكون جزءً فاعلاً في معركة البناء والتنمية في سيناء.

كما تهنئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قواتنا المسلحة بالذكرى العطرة لتحرير سيناء، والتي تذكرنا بملحمة المؤسسة العسكرية المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ وتذكرنا أيضاً بالتضحيات المستمرة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن وأمن سيناء.

كل عام ومصر في عزة وكرامة.. وتحيا مصر دائمًا وأبدًا.