رئيس جامعة القاهرة يهنئ القائد الأعلى والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

د. الخشت: تحیة خالدة إلى شهدائنا الأبرار والمفاوض المصري وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية لاستعادة مصر كامل أراضيها
هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.
وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار العاشر من رمضان ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.
وقدم الدكتور الخشت، تحیة خالدة إلى الشهداء الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم، موجهًا التحية لكل رجال قواتنا المسلحة، كما وجه التحیة لبراعة المفاوض المصري وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية لاستعادة مصر كامل أراضيها، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.
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