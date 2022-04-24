الإسكان تعلن عن وحدات جاهزة لمنخفضى ومتوسطى الدخل (اعرف المكان والشروط)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وصندوق تمويل المساكن.





وأضاف الجزار، أن الوحدات المطروحة تأتى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.

من جهتها، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية فى الإعلان، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى السابقة الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ 2021، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأضافت أنه يشترط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أوالمحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادى الجديد - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطى الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن الأولوية ستكون فى التخصيص للعملاء السابق تقدمهم على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى (الإعلان الثالث - الإعلان الرابع - الإعلان الثامن"تحت الإنشاء")، وكذلك الحاجزين بالمشروع القومى للإسكا 2005-2009 بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لمن هم خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة، على أن يقوموا بتوقيع الإقرار الخاص بذلك المرفق بكراسة الشروط وسداد فروق مقدمات جدية الحجز كما هو مذكور بكراسة الشروط.

وأكدت أنه يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان بمشروع درة الوادى بمدينة الخارجة باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لمنخفضى ولمتوسطى الدخل. ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمنخفضى ولمتوسطى الدخل من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وسداد مقابل الخدمات المقررة فى هذا الشأن وفقا لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنـوح (المباشر وغيـر المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويحق لصندوق تمويل المساكن أو صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته وقرار إنشاء صندوق تمويل المساكن رقم 494 لسنة 1979 ولائحته العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 63 لسنة 2017.