ميرهان حسين تطلب الدعاء لخالها:«حالته صعبة جدًا»

/693868/ميرهان-حسين-تطلب-الدعاء-لخالهاحالته-صعبة-جدا

طالبت الفنانة المصرية ميرهان حسين من جمهورها الدعاء لخالها، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد مطالبة ميرهان حسين جمهورها بالدعاء لخالها.

تدهور الحالة الصحية لخال ميرهان حسين

نشرت حسين صورة تجمعها بخالها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: أرجوكم والنبي.. ادعوا لخالي وحبيبي ومن أقرب الناس لقلبي حالته صعبة جدًا لكن الدعاء يغير القدر، والنبي ادعوله.. اسمه عادل حلمي ادعوله لعلها ساعة استجابة".

ميرهان حسين تتألق في مسلسل نقل عام

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة ميرهان حسين في مسلسل "نقل عام" تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذى يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم فى العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح فى حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

معلومات حول ميرهان حسين

ولدت الفنانة الصاعدة ميريهان حسين في مدينة القاهرة عام 1982.

درست وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، قسم إرشاد سياحي، من جامعة حلون.

عام 2008 شاركت في البرنامج الجماهيري ستار أكاديمي في موسمه الخامس ووصلت إلى مراحل متقدمة فيه.

من قبل دخولها للمجال الفني، جمعت الصداقة بينها وبين تامر حسني وهو الذي كان السبب في ترشيحها لأول أعمالها السينمائية فشاركت في فيلم "عمر وسلمى" الجزء الثاني مع تامر ومي عز الدين ومن إخراج أحمد البدري عام 2009.