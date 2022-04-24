/693867/تاريخ-مواجهات-ليفربول-أمام-إيفرتون-قبل-مباراة-اليوم

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً،على ملعب "آنفيلد"، فى ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل في 59 مباراة، حيث حقق الريدز الفوز 25 مباراة ووحضر التعادل في 24 وخسارة 10 لقاءات لصالح إيفرتون.

فيما أحرز فريق ليفربول 83 هدف فى شباك نظيره إيفرتون، فيما سجل 53 لصالح نادي إيفرتون عبر تاريخ مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما فاز الريدز بخمسة ركلات جزاء نجح في تسجيل 3 منها، مقابل ضربتين لصالح الغريم سجلهما.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

تشكيل ليفربول

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنول

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد.